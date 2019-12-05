"Оцифровка" території України коштуватиме понад 275 мільйона

Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру 26 листопада оголосила тендер щодо аерофотознімання більшої частини території України очікуваною вартістю 276,59 мільйона гривень.

Про це повідомляється у системі "Прозорро", передають Наші Гроші.

На строк до грудня 2020 року за дорученням прем’єр-міністра Олексія Гончарука хочуть замовити аерофотознімання, створення цифрових ортофотопланів масштабу 1:10 000 і цифрових моделей рельєфу.

За його словами, 3Д-моделі потрібні для проектування доріг, зрошування земель і реагування у разі складних погодних умов. Обсяг замовлення складає 426 тис кв. км (крім Львівської, Волинської, Донецької і Луганської областей, Криму і 20-кілометрової буферної зони вздовж державного кордону з усіма сусідніми державами).

Таким чином, очікувана ціна послуг становить 650 грн. за один квадратний кілометр.

Тендерні пропозиції подаватимуть до 30 грудня, аукціон заплановано на 4 лютого.

