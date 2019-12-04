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Кабмін з 8 грудня запускає Нову Митницю

Середа, 4 грудня 2019, 15:34

Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про запуск Нової Митниці, що дає новоствореній Митній службі та її територіальним органам розпочати повноцінну роботу.

Про це повідомляється на сайті Нової Митниці.

Зазначається, що з 8 грудня Державній митній службі передаються повноваження Державної фіскальної служби з реалізації державної митної політики, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань державної митної служби.

"Нарешті ми офіційно запускаємо роботу Нової Митниці, це дозволить ефективніше трансформувати митну сферу, реалізувати заплановані інфраструктурні проекти, суттєво змінити кадровий склад.

Продовжуємо працювати над тим, щоб перезавантажити роботу служби, зламати негативний стереотип про митницю, який формувався протягом довгих років, та перекрити  потоки контрабанди в країну", - зазначив очільник Державної Митної служби Максим Нефьодов.

Нагадаємо:

Очільник Державної митної служби Максим Нефьодов заявив, що з запуском нової митниці буде звільнено понад 500 найбільш одіозних працівників митниці.

Економічна правда

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