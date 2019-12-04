Кабмін з 8 грудня запускає Нову Митницю

"Нарешті ми офіційно запускаємо роботу Нової Митниці, це дозволить ефективніше трансформувати митну сферу, реалізувати заплановані інфраструктурні проекти, суттєво змінити кадровий склад.

Продовжуємо працювати над тим, щоб перезавантажити роботу служби, зламати негативний стереотип про митницю, який формувався протягом довгих років, та перекрити потоки контрабанди в країну", - зазначив очільник Державної Митної служби Максим Нефьодов.

Нагадаємо:

Очільник Державної митної служби Максим Нефьодов заявив, що з запуском нової митниці буде звільнено понад 500 найбільш одіозних працівників митниці.

Економічна правда