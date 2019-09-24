НПЗ Коломойского планирует нарастить переработку до 300 тысяч тонн в месяц

"Укртатнафта" в сентябре-октябре планирует удвоить закупку импортной нефти и довести объем переработки на Кременчугском НПЗ до 300 тысяч тонн в месяц.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на главу правления компании Павла Овчаренко.

По его словам, 28 сентября будут приняты два танкера с нефтью американского сорта Bakken и азербайджанского Azeri по 80 тысяч тонн каждый.

"На октябрь планируется аналогичная поставка двух танкеров по 80 тысяч тонн", - добавил он.

"С учетом плановой добычи ОАО "Укрнафта" на уровне 128-130 тысяч тонн, объем доступной Кременчугскому НПЗ нефти в сентябре составит 288 тысяч тонн. В октябре этот объем превысит 300 тысяч тонн за счет законтрактованных 23 сентября у "Укртранснафты" 15 тысяч тонн Azeri Light, которые будут перекачанные на НПЗ с терминала МНТ "Южный" в первой декаде октября", - отмечает издание.

Сообщается, что в сентябре переработка нефти на Кременчугском НПЗ составит около 255 тысяч тонн, что выше на 30%, чем в летние месяцы.

"Если заявленные компанией планы по поставкам нефти в сентябре-октябре будут выполнены, завод увеличит производство на 44-50% по сравнению со среднемесячными показателями 2019 года и достигнет максимальных за 8 лет месячных объемов переработки. Последний раз переработка более 300 тысяч тонн на Кременчугском НПЗ фиксировалась в январе 2011 года", - подчеркивает enkorr.