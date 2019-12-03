Милованов розповів, у яких областях найнижча середньомісячна зарплата

Найнижча середньомісячна заробітна плата - у Чернівецькій області (7 885 гривень).

Про це повідомив у Facebook міністр економіки Тимофій Милованов.

У Херсонській області середньомісяна зарплата - 8 020 грн, у Тернопільській - 8 098 грн, у Чернігівській - 8 130 грн, у Кіровоградській - 8 222 грн.

Нагадаємо:

У жовтні 2019 року розмір середньої номінальної зарплати становив 10 727 гривень - це на 16,4% більше, ніж у жовтні 2018 року.

Економічна правда