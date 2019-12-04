Bakcell завершила операцію з купівлі Vodafone Україна

Азербайджанська компанія Bakcell, яка входить до холдингу NEQSOL, оголосила про завершення придбання 100% акцій Vodafone Україна.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Фінансування угоди надала група міжнародних фондів і фінансових установ на чолі з J.P. Morgan Securities Plc і Raiffeisen Bank International A.G", - йдеться у повідомленні.

В рамках угоди МТС, через свою дочірню компанію Allegretto sarl, продала 100% частку в компанії Preludium BV (Нідерланди), яка є єдиним акціонером ПрАТ "ВФ Україна". Сума угоди склала 734 млн доларів, включаючи відкладений платіж на суму близько 84 мільйонів доларів.

"З придбанням однієї з найуспішніших компаній в Україні ми реалізуємо нашу стратегію міжнародного розширення.

Як стратегічний інвестор, ми маємо довгострокове бачення і сприятимемо подальшому розвитку компанії", – заявив засновник і власник групи компаній NEQSOL Holding Насіб Гасанов.

"Ми успішно завершили угоду з придбання Vodafone Україна, однієї з найуспішніших і другої за розміром телекомунікаційної компанії в Україні. Це наступний важливий етап у нашій стратегії міжнародного розширення і виходу на нові ринки.

Угода була завершена в рекордно короткі терміни завдяки інтенсивній спільній роботі команди з нашими авторитетними організаторами фінансування і консультантами, такими як JP Morgan, Raiffeisen Bank International, DLA Piper, Linklaters, Deloitte, PWC і Detecon", – зазначив СЕО NEQSOL Holding Юсиф Джаббаров.

Зазначається, що зміна власника не вплине на операційну діяльність Vodafone Україна. Компанія продовжить надавати послуги під брендом Vodafone і виконувати всі зобов'язання перед співробітниками, клієнтами й партнерами.

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