Прем'єр про головне завдання на 2020 рік: Дорогами потрібно зшити всю країну
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук вважає головним завданням на 2020 рік будівництво доріг в Україні.
Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Україна 24.
За його словами, для цього Кабмін, зокрема, оновив команду Укравтодору.
"Зараз там молодий, порядний, професійний менеджер (компанію у листопаді очолив Олександр Кубраков - ред.), який повністю змінює команди по країні. Перше завдання - прибрати звідти корупцію. Уже десятки людей звільнені з керівних посад", - розповів голова уряду.
Він підкреслив, що у 2020 році завданням є побудувати 4 тисячі кілометрів доріг, "хоча можна зробити і більше".
"Це не верхня межа, це питання, зокрема, наскільки вдасться залучити до виконання завдань підрядників якісних, в тому числі з міжнародними грошима", - пояснив Гончарук.
"Нам потрібно побудувати нову фактично дорогу з Києва до Дніпра. Там є така ділянка велика, яка вже починає будуватися, і за наступний рік ми повинні як мінімум дуже серйозно просунутися, якщо взагалі не повністю її побудувати - від Решетилівки до Дніпра", - сказав прем'єр.
За його словами, потрібно, щоб із Києва до Дніпра і Запоріжжя, а звідти до Маріуполя можна було доїхати значно швидше, ніж зараз.
"Дорогами потрібно зшити країну, це завдання, очевидно, що № 1 на наступний рік", - підкреслив прем'єр.
Нагадаємо:
За словами голови Укравтодору Олександра Кубракова, бюджет на дороги збільшать на 20 мільярдів.
Економічна правда
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