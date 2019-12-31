Прем'єр про головне завдання на 2020 рік: Дорогами потрібно зшити всю країну

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук вважає головним завданням на 2020 рік будівництво доріг в Україні.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Україна 24.

За його словами, для цього Кабмін, зокрема, оновив команду Укравтодору.

"Зараз там молодий, порядний, професійний менеджер (компанію у листопаді очолив Олександр Кубраков - ред.), який повністю змінює команди по країні. Перше завдання - прибрати звідти корупцію. Уже десятки людей звільнені з керівних посад", - розповів голова уряду.

Він підкреслив, що у 2020 році завданням є побудувати 4 тисячі кілометрів доріг, "хоча можна зробити і більше".

"Це не верхня межа, це питання, зокрема, наскільки вдасться залучити до виконання завдань підрядників якісних, в тому числі з міжнародними грошима", - пояснив Гончарук.

"Нам потрібно побудувати нову фактично дорогу з Києва до Дніпра. Там є така ділянка велика, яка вже починає будуватися, і за наступний рік ми повинні як мінімум дуже серйозно просунутися, якщо взагалі не повністю її побудувати - від Решетилівки до Дніпра", - сказав прем'єр.

За його словами, потрібно, щоб із Києва до Дніпра і Запоріжжя, а звідти до Маріуполя можна було доїхати значно швидше, ніж зараз.

"Дорогами потрібно зшити країну, це завдання, очевидно, що № 1 на наступний рік", - підкреслив прем'єр.

Нагадаємо:

За словами голови Укравтодору Олександра Кубракова, бюджет на дороги збільшать на 20 мільярдів.

Економічна правда