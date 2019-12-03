Алкогольний акциз приніс бюджету в листопаді 813 мільйонів

У листопаді індикативні показники надходжень до державного бюджету від акцизного податку на лікеро-горілчану продукцію становили 813,4 мільйона гривень, що на 17,6 мільйона, або на 2,2%, більше, ніж за аналогічний період 2018 року

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Загалом з серпня по листопад податкова перерахувала до держбюджету 2,34 млрд грн акцизного податку на лікеро-горілчану продукцію — це на 48,6 млн грн, або на 2,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

"Нова податкова служба вже почала працювати таким чином, щоб тіньовий ринок тютюну і алкоголю не почував себе вільно. На початку місяця я особисто пообіцяв президенту, що план по "алкогольному" акцизу буде виконано, і дотримав слово", - заявив голова ДПС Сергій Верланов.

За його словами, податкова досягла подібного результату завдяки підвищенню ефективності адміністрування та посилення боротьби з тіньовим обігом алкоголю.

Зокрема, вже запроваджено систему електронного адміністрування спирту, за допомогою якої податкова служба отримала можливість моніторити кожен завод, зокрема фіксувати поточні показники залишків спирту.

"Детінізація обігу алкоголю триває. Наступний крок – запровадження електронної акцизної марки, що дозволить підняти контроль над обігом підакцизних товарів на новий рівень і суттєво покращити показники сплати податків", - наголосив Верланов.



Нагадаємо, 3 грудня Верховна Рада прийняла в другому читанні президентський законопроєкт №2300 про скасування з 1 січня 2020 року державної монополії на виробництво спирту.



Економічна правда