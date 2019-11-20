Контракт на транзит нафти між Україною та РФ буде продовжено автоматично

Контракт на транзит нафти між "Укртранснафтою" і російської "Транснєфтью" буде автоматично продовжений на 2020 рік.

Про це йдеться в проспекті емісії єврооблігацій НАК Нафтогаз України, повідомляє enkorr.

"Угода про транзит нафти діє до 31 грудня 2019 року, а потім автоматично продовжується на кожний наступний рік, якщо жодна зі сторін не повідомить іншу про його розірвання з попереднім повідомленням за 6 місяців. Жодна зі сторін не направила повідомлення про припинення, і угоду про транзит нафти буде продовжено автоматично", — йдеться в документі.

Чинний контракт між Укртранснафтою і Транснєфтью, відповідно до проспекту емісії єврооблігацій, був укладений 16 листопада 2004 року.

Цим договором не визначено обов’язкові фіксовані обсяги прокачування нафти, вони залежать від багатьох факторів, включаючи параметри контрактів російських виробників із європейськими покупцями. Ставка тарифу по ньому визначається додатковою угодою. У 2015−2018 роках вона становила 8,6 євро/т.

У травні 2019 року голова Укртранснафти Микола Гавриленко відзначав, що компанія зацікавлена в підписанні нового 10-річного транзитного контракту з Транснєфтью без зміни поточного рівня тарифу.

З 1992 по 2001 роки щорічний транзит нафти Україною становив 49−53 млн т. У 2002 році Росія ввела в експлуатацію перший маршрут Балтійського нафтопроводу потужністю 12 млн т/рік, а також нафтопровід до порту Новоросійська потужністю 28 млн т/рік. Отже, в 2002—2010 роках щорічний транзит впав до 27−40 млн т. У 2011 році був введений в експлуатацію другий маршрут Балтійського нафтопроводу потужністю 25 млн т/рік і транзит впав до 14−18 млн т/рік.