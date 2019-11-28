За рік середня зарплата зросла на 16% – Держстат

У жовтні 2019 року розмір середньої номінальної зарплати становив 10 727 гривень - це на 16,4% більше, ніж у жовтні 2018 року.

Про це повідомляє Держстат.

Зазначається, що порівняно із вереснем 2019 року розмір середньої зарплати збільшився на 0,4%.

Найвищі зарплати у жовтні отримували працівники, зайняті у сфері фінансів та страхуванні - в середньому 19 571 гривень на місяць (на 9,2% більше, ніж у вересні).

Працівники ІТ-галузі в середньому отримали 17 057 гривень у жовтні, а розмір їхньої зарплати зменшився у порівнянні з попереднім місяцем на 0,1%.

Найменші зарплати в Україні отримують працівники сфери охорони здоров’я. У жовтні лікарі отримали в середньому 7002 гривні. Їхня зарплата за місяць зросла на 1,2%.

У регіональному розрізі найвищі зарплати в Україні отримують кияни - в середньому 15862 гривні на місяць. Найменші зарплати у жовтні отримали мешканці Буковини - в середньому 8211 гривні.

Нагадаємо:

У новому макроекономічному прогнозі уряду передбачено зростання розміру середньої зарплати в Україні на близько 2 тисячі гривень щороку у 2020-2022 роках.

Економічна правда