Рожкова: Тиск на посадовців НБУ виходить за межі здорового глузду

Перший заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова заявила, що "до тиску на колектив НБУ додалось особисте переслідування окремих посадовців та їх родин".

Про це вона написала у Facebook.

"Не знаю, як починався сьогодні ваш день, а мій почався з того, що я не змогла відправити доньку до школи. Причина – на світанку група невідомих людей біля мого дому з гучномовцем та плакатами розбудили та перелякали доньку та сусідів, поливаючи мене та колег із НБУ брудом.

Після того, як я викликала поліцію, вони пішли, залишивши плакати з образами біля мого дому", - повідомила Рожкова.

За її словами, у понеділок у селищі під Києвом, де живе голова НБУ Яків Смолій, розпочалась акція протесту тих же людей, які стоять біля стін НБУ, з гучномовцями та акустичною системою.

Рожкова додала, що ввечері у Києві до під'їзду будинку, де проживає донька Смолія з родиною, намагалася потрапити знімальна група телеканалу "1+1".