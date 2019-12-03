Рожкова: Тиск на посадовців НБУ виходить за межі здорового глузду
Перший заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова заявила, що "до тиску на колектив НБУ додалось особисте переслідування окремих посадовців та їх родин".
Про це вона написала у Facebook.
"Не знаю, як починався сьогодні ваш день, а мій почався з того, що я не змогла відправити доньку до школи. Причина – на світанку група невідомих людей біля мого дому з гучномовцем та плакатами розбудили та перелякали доньку та сусідів, поливаючи мене та колег із НБУ брудом.
Після того, як я викликала поліцію, вони пішли, залишивши плакати з образами біля мого дому", - повідомила Рожкова.
За її словами, у понеділок у селищі під Києвом, де живе голова НБУ Яків Смолій, розпочалась акція протесту тих же людей, які стоять біля стін НБУ, з гучномовцями та акустичною системою.
Рожкова додала, що ввечері у Києві до під'їзду будинку, де проживає донька Смолія з родиною, намагалася потрапити знімальна група телеканалу "1+1".
"Тиск на посадовців НБУ як головного подразника для деяких олігархів виходить за межі здорового глузду. Спочатку вони йшли в суди, щоб заборонити нам працювати. Не вийшло. Потім вони через підконтрольне медіа продовжували створювати нам образ "корупційного кубла", яке треба розігнати.
Після цього почались замовні мітинги біля нашої роботи. Три тижні тримаємось і слухаємо образи на нашу адресу. А тепер вони прийшли до нас додому", - підкреслила перший заступник голови НБУ.
"Тобто терор продовжується. До тиску на колектив НБУ додалось особисте переслідування окремих посадовців НБУ та їх родин. Мені прикро, що своїми сумнівними діями вони створюють дискомфорт нашим родинам та сусідам. Але спроби нас залякати рекетирськими методами 90-х років не пройдуть.
Ми будемо звертатися до правоохоронних органів. Ми будемо закликати міжнародну, медійну та експертну спільноту підтримати НБУ у цей нелегкий час. Ми не будемо мовчати", - додала вона.
Нагадаємо:
Правління Національного банку у відкритому зверненні поскаржилось на тиск з боку Коломойського.
Національний банк надав правоохоронним органам докази того, що мітинги, які тривають під будівлею установи не спонтанні, а проплачені.
Економічна правда
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