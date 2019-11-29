Всі розділи
Укр / Рус

Кондитерська компанія Порошенка купила частку в Міжнародному інвестиційному банку

П'ятниця, 29 листопада 2019, 13:01

Центрально-європейська кондитерська компанія, бенефіціаром якої є син 5 президента України Олексій Порошенко, купила пакет акцій Міжнародного інвестиційного банку.

Про це повідомляє пресслужба банку.

При цьому, у повідомленні банку не вказується, яку саме частку купила компанія та яким чином змінилась структура Міжнародного інвестиційного банку.

У даних за третій квартал 2019 року йдеться, що пакетом з 50,08% акцій банку володіє інвестфонд Прайм Ессетс Кепітал, 9,92% акцій належать Петру Порошенко, 14,92% - Ігорю Кононенко.

МІБ зареєстрований в березні 2008 року. Його акціонерами на 1 січня 2019 року були Петро Порошенко – 60%, Ігор Кононенко – 14,9%, Олег Гладковський і Олег Зімін – по 9,9%, Катерина Ворушиліна та Сергій Ворушилін – по 2,6%, Олексій Порошенко – 0,006%, Юлія Гладковська — 0,000001%.

ЦЕКК є керуючою компанією корпорації Roshen. Олексій Порошенко став її бенефіціаром у жовтні.

Раніше корпорація Roshen підтвердила інформацію про те, що колишній президент України і нардеп Петро Порошенко перереєстрував частину свого кондитерського бізнесу Roshen на старшого сина Олексія. 

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Порошенко банки

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Порошенко може забрати у Григоришина "Вінницяобленерго" за борги 25 листопада 2019, 12:20
Хроніки падіння імперії Григоришина: що дістанеться колишньому президенту Порошенку 25 листопада 2019, 08:00
Затримання "банкіра Порошенка": що треба знати про справу голови "Укрексімбанку" 19 листопада 2019, 15:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!