Кондитерська компанія Порошенка купила частку в Міжнародному інвестиційному банку
Центрально-європейська кондитерська компанія, бенефіціаром якої є син 5 президента України Олексій Порошенко, купила пакет акцій Міжнародного інвестиційного банку.
Про це повідомляє пресслужба банку.
При цьому, у повідомленні банку не вказується, яку саме частку купила компанія та яким чином змінилась структура Міжнародного інвестиційного банку.
У даних за третій квартал 2019 року йдеться, що пакетом з 50,08% акцій банку володіє інвестфонд Прайм Ессетс Кепітал, 9,92% акцій належать Петру Порошенко, 14,92% - Ігорю Кононенко.
МІБ зареєстрований в березні 2008 року. Його акціонерами на 1 січня 2019 року були Петро Порошенко – 60%, Ігор Кононенко – 14,9%, Олег Гладковський і Олег Зімін – по 9,9%, Катерина Ворушиліна та Сергій Ворушилін – по 2,6%, Олексій Порошенко – 0,006%, Юлія Гладковська — 0,000001%.
ЦЕКК є керуючою компанією корпорації Roshen. Олексій Порошенко став її бенефіціаром у жовтні.
Раніше корпорація Roshen підтвердила інформацію про те, що колишній президент України і нардеп Петро Порошенко перереєстрував частину свого кондитерського бізнесу Roshen на старшого сина Олексія.
Економічна правда
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