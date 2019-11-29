Кондитерська компанія Порошенка купила частку в Міжнародному інвестиційному банку

Центрально-європейська кондитерська компанія, бенефіціаром якої є син 5 президента України Олексій Порошенко, купила пакет акцій Міжнародного інвестиційного банку.

Про це повідомляє пресслужба банку.

При цьому, у повідомленні банку не вказується, яку саме частку купила компанія та яким чином змінилась структура Міжнародного інвестиційного банку.

У даних за третій квартал 2019 року йдеться, що пакетом з 50,08% акцій банку володіє інвестфонд Прайм Ессетс Кепітал, 9,92% акцій належать Петру Порошенко, 14,92% - Ігорю Кононенко.