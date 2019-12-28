Кабмін хоче скасувати частину штрафів щодо користування касовими апаратами

27 грудня уряд схвалив проєкт змін до закону "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" і низки законів, які стосуються детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства економіки.

Як наголошується, під час використання касових апаратів для суб’єктів господарювання передбачається зменшення відповідальності.

Зокрема, у проєкті прописана пропозиція скасування деяких видів штрафів у разі використання програмного РРО за: наприклад, контрольну стрічку не надруковано чи не створено в електронній формі, або ж за неподання звітності до контролюючих органів.

"Це необхідні зміни, які зроблять неможливими застосування штрафів до підприємців через імовірні недоліки РРО, зменшать ризик корупції з боку перевіряючих органів та допоможуть бізнесу адаптуватися до нових вимог щодо РРО", - прокоментував законопроект заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Дмитро Романович.

Проєкт змін до закону також передбачає скасування штрафів за попереднє програмування найменування цін, товарів (послуг) та обліку їх кількості.

"Уряд планує впровадження ризик-орієнтованого підходу при проведенні ДПС фактичних перевірок щодо додержання фізичними особами – підприємцями вимог у сфері застосування РРО", - йдеться у повідомленні.

"А також завдяки проєкту змін до закону можна буде доопрацювати програмні РРО з урахуванням потреб бізнесу та цілей державної фіскальної політики", - додали в прес-службі.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський підписав закони, які зобов’язують ФОПів використовувати касові апарати та дають можливість отримати кешбек з покупки у разі невідповідності чеку.

За новим законом, ФОПи 2, 3 та 4 груп зобов’язуються використовувати реєстратори розрахункових операцій (іншими словами касові апарати - ЕП), у тому числі у вигляді додатків на смартфон, чи комп’ютер.

Як зазначається в документі, Податкова служба безкоштовно надасть бізнесу програмний РРО, який називається "E-Receipt" (е-Чек - електронний чек). Скачати і протестувати додаток можно з веб-сторінки податкової. Також можна створити власну програму і внести її в реєстр податкової.



10 листопада представники мікро, малого та середнього бізнесу провели під КВЦ "Парковий" мирну неполітичну акцію з вимогою скасувати закони №128, 129, які, на їхнє переконання, знищують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

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Економічна правда