Підприємці пікетують з'їзд "Слуги народу" з вимогою скасувати електронні чеки

Представники громадської організації "Союз захисту підприємців" та представники мікро, малого та середнього бізнесу проводять під КВЦ "Парковий" мирну неполітичну акцію #SaveФОП/#ЗахистиФОП.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Поки що під "Парковим" зібралося близько 30 учасників, але люди продовжують підходити.

Пікет проходить спокійно, його учасники тримають у руках плакати "Не дамо знищити спрощену систему", "Я не лох! #SaveФОП", "Президент, тримай слово!", "Ні законам №128, 129!", "Скасувати вбивчі закони №128, 129", - йдеться у повідомленні.

Активісти зазначають, що головна мета заходу - донести до представників партії "Слуга народу" вимоги мікропідприємництва: скасувати закони №128, 129, які, на їхнє переконання, знищують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

За словами активістів, поки що є шанс переконати народних депутатів ініціювати законопроєкт, який би скасував (визнав такими, що втратили чинність) закони №128-ІХ та 129-ІХ.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський підписав закони, які зобов’язують ФОПів використовувати касові апарати та дають можливість отримати кешбек з покупки у разі невідповідності чеку.

За новим законом, ФОПи 2, 3 та 4 груп зобов’язуються використовувати реєстратори розрахункових операцій (іншими словами касові апарати - ЕП), у тому числі у вигляді додатків на смартфон, чи комп’ютер.

Як зазначається в документі, Податкова служба безкоштовно надасть бізнесу програмний РРО, який називається "E-Receipt" (е-Чек - електронний чек). Скачати і протестувати додаток можно з веб-сторінки податкової. Також можна створити власну програму і внести її в реєстр податкової.

Разом з новим РРО вводиться електронний чек, який можна буде видавати замість паперового. Клієнт може отримати чек у свій месенджер, або відсканувати QR-код з пристрою продавця-підприємця.



Якщо підприємець видав покупцю повністю, або частково не фіскалізований чек хоча б на один товар, дорожчий за 850 грн, покупець може написати скаргу в Податкову і отримати "кешбек" в размере 150% від вартості товару.

Частину цього штрафу отримує сам покупець, а іншу частину - держава.

Якщо чек не був виданий взагалі - підприємець отримує штраф 850 грн за перше порушення, і не менше 1700 грн за наступне.

Крім того, з 1 січня 2021 року підвищується з 1,5 млн грн до 2,5 млн грн максимальний поріг річного доходу фізичної особи – підприємця на спрощеній системі оподаткування, який може відноситися до II групи платників єдиного податку.

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Економічна правда