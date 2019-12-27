Курс валют на 27 грудня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки
27 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,45 – 23,53 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 23,54 - 23,58 гривні;
Євро – 26,19 - 26,23 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 23,34 – 23,89 гривні. Євро купують по 25,67 гривні, продають по 26,39 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 23,62 - 24,09 гривні, євро - 25,95 - 26,37 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 27 грудня на рівні 23,29 гривні за долар.
26 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,45 – 23,53 гривні за долар.
Економічна правда
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