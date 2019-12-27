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Курс валют на 27 грудня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

П'ятниця, 27 грудня 2019, 11:19
 

27 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,45 – 23,53 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 23,54 - 23,58 гривні;

Євро – 26,19 - 26,23 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 23,34 – 23,89 гривні. Євро купують по 25,67 гривні, продають по 26,39 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 23,62 - 24,09 гривні, євро - 25,95 - 26,37 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 27 грудня на рівні 23,29 гривні за долар.

26 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,45 – 23,53 гривні за долар.

Економічна правда

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