У Москві сподіваються на скасування заборони на імпорт електроенергії в Україну

Міністр енергетики РФ Олександр Новак назвав рішення про заборону на імпорт російської електроенергії в Україну не конструктивним, і висловив надію на скасування цього рішення.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "Росія 24".

"Такі рішення не дуже конструктивні, тому що вони не спрямовані на енергобезпеку і надійне енергопостачання споживачів", - сказав Новак.

Новак додав, що населенню і комерційним організаціям, яким важливіше за все наявність в приміщенні світла і тепла, позиція Києва "не додає оптимізму". "Сподіваємося, що колись це рішення буде скасовано", - резюмував він.

Нагадуємо:



25 грудня президент Володимир Зеленський підписав закон, який встановлює заборону на продаж та/або постачання електричної енергії, імпортованої з Російської Федерації (за двосторонніми договорами та на внутрішньодобовому ринку).