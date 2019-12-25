Зеленський підписав закон про забезпечення контролю цін на електроенергію

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії" № 330-ІХ, який парламент ухвалив 4 грудня 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба президента.

Метою документа є забезпечення належного контролю над цінами на електричну енергію за умов недостатньої конкуренції на цьому ринку; врегулювання питань роботи теплоелектроцентралей за нової моделі ринку електроенергії.

Зокрема, закон передбачає, що в разі істотного коливання цін на ринку електричної енергії Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), має право встановлювати граничні ціни на цьому ринку "на добу наперед" з відповідним обґрунтуванням.

Такі ціни встановлюються після консультацій з Антимонопольним комітетом.

Також НКРЕКП отримує право тимчасово, до 1 квітня 2020 року, встановлювати виробникам, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях, тариф на відпуск електроенергії (у випадках, передбачених рішенням уряду про покладання спеціальних обов'язків).

Закон встановлює заборону на продаж та/або постачання електричної енергії, імпортованої з Російської Федерації (за двосторонніми договорами та на внутрішньодобовому ринку).

Водночас Кабмін має право скасовувати цю заборону на визначений ним термін для уникнення надзвичайної ситуації в об'єднаній енергосистемі України.

Документ також передбачає, що гарантований покупець спрямовує різницю між доходами та витратами, що виникла під час виконання ним спеціальних обов’язків, на забезпечення покриття власних витрат на виконання спеціальних обов’язків із купівлі електричної енергії за "зеленим" тарифом та за аукціонною ціною.