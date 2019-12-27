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Стало відомо, скільки Україна втратить від нових санкцій РФ

П'ятниця, 27 грудня 2019, 09:29
 

Після введення санкцій РФ, щодо ряду українських промислових товарів,  Україна недоотримає на ринку 31,2 мільйона доларів, та втратить 1,3% поточного експорту до РФ.

Такі дані містить документ, який потрапив у розпорядження ЕП.

Також уряд РФ заборонив власним виробникам експортувати в Україну папір та картон для утилізації (макулатуру та відходи), що становить 0,4% від імпорту всх російських товарів в Україну та еквівалентно 21,4 мільйонам доларів. Україна отримувала майже половину цих товарів з РФ.

У число заборонених до ввозу в Росію товарів увійшли: грілки, медичні трубки і повітроводи, джгути, кукурудзяний крохмаль, глюкоза, фруктоза, котли та радіатори центрального опалення, частини насосів.

У грошовому еквіваленті найбільші втрати від санкцій відчує український ринок промислових медичних товарів (вироби з пластмаси та гуми) - 16,1 млн дол., та ринок котлів для центрального опалення - 8,7 млн дол.

Санкції РФ щодо заборони ввезення кукурудзяного крохмаля, глюкози та фруктози не відчуються вітчизняними виробниками, адже за даними Держстату за 9 місяців 2019 року такий експорт не здійснювався.

Нагадуємо:

17 грудня російський уряд вирішив розширити перелік українських товарів, які не можна буде ввозити на територію РФ, а також запровадив персональні санкції проти 9 громадян України.

Економічна правда

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експорт РФ санкції

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