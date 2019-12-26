НБУ за один день викупив з ринку 700 мільйонів доларів

26 грудня Нацбанк викупив з міжбанківського валютного ринку 700 мільйонів доларів.

Про це повідомляє прес-служба НБУ у Facebook.

Зазначається, що 230 мільйонів доларів Нацбанк викупив, провівши аукціон. Ще 470 мільйонів доларів - за допомогою традиційних інтервенцій, тобто участі на міжбанківському ринку.

"Такі обсяги купівлі валюти за один день є рекордом цього року", - підкреслили у регуляторі.

Найбільш вирогідним поясненням рекордної купівлі валют є продаж валюти "Нафтогазом".

"Загалом від початку року чиста купівля валюти НБУ становить близько 7,5 млрд дол США, що також є рекордним значенням з 2007 року.

Пропозиція валюти суттєво перевищує попит внаслідок стійкого припливу іноземних інвестиицій в гривневі облігації уряду, залучення зовнішнього фінансування державними компаніями, а також значних обсягів валютних надходжень експортерів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Національний банк викупив у банків 230 мільйонів доларів на аукціоні з купівлі іноземної валюти.

Регулятор готовий був викупити до 1 мільярда доларів за курсом 23,25 гривні за долар. Загальний обсяг заявок становив 275,3 млн доларів.

Як відомо, останнім часом Нацбанк здійснював інтервенції з використанням Matching – функціоналу для укладення угод в торговельно-інформаційних системах Bloomberg і Thomson Reuters, а також у формі запиту найкращого курсу.

Економічна правда