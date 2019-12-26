Суд визнав незаконним порядок розподілу аграрних дотацій у 2018 році

Шостий апеляційний суд Києва 10 грудня визнав протиправною та скасував постанову Кабміну від 7 лютого 2018 року про розподіл держдотацій в агросекторі України.

Суд частково задовольнив позов Всеукраїнської аграрної ради, заявив на прес-конференції адвокат ВАР Дмитро Лошаков.

"Це означає, що зазначені постанови втратили чинність і не діють. Механізму повернення коштів, які були отримані на підставі зазначених постанов, законодавство не передбачає", - сказав він.

За словами голови ВАР Андрія Дикуна, після рішення апеляційного суду Кабмін має право подати касацію.

"Станом на ранок сьогоднішнього дня мені відомо, що уряд зробив перший крок - подав на касацію. Ми готовий піди з урядом в суді на мирову, підписати мирову угоду і забрати всі звинувачення, крім одного - не можна давати більше 150 млн грн дотацій в одні руки, цю умову ми залишаємо. Ми підготували угоду і направили її офіційним листом", - зазначив Дикун.

Голова ВАР додав, що півроку тому Рада подала в НАБУ документи про підтвердження фактів несправедливого, на думку ВАР, розподілу держдотацій в аграрній сфері протягом 2017-2018 роках.

"Нашою метою було довести, що уряд Володимира Гройсмана порушив закон при затвердженні відповідних порядків і це призвело до того, що малі та середні аграрії отримали непропорційно мало коштів", - пояснив Дикун.

За даними Аграрної ради, у 2018 році в Україні тільки одна компанія отримала відшкодування понад 150 млн грн за один об'єкт - "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка. Всього з бюджету було перераховано 932 млн грн, що становить майже чверть від усіх здійснених виплат державної підтримки минулого року.

"Врегулювання спору мирним шляхом на запропонованих ВАР умовах дозволить нинішньому уряду продовжити роботу в штатному режимі, а також вимагати повернення більш ніж 600 млн грн отриманої МХП державної підтримки у 2018 році у осіб, винних у порушенні закону", - повідомляється на сайті ВАР.

Нагадаємо:

У 2018 році найбільшу допомогу від держави отримали фірми, пов’язані з мільярдером Юрієм Косюком — близько 970 мільйонів гривень.

У листопаді 2018 року заступник міністра аграрної політики та продовольства Віктор Шеремета заявив, що агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" законно отримав найбільшу допомогу - понад 800 мільйонів гривень від держави.

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Економічна правда