АМКУ вимагає від українських виноробів не використовувати грузинську символіку

Антимонопольний комітет вимагає припинити введення в оману споживачів шляхом поширення недостовірної інформації щодо походження та властивостей товарів та послуг - зокрема, виробників вина.

Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

У Комітеті зазначили, що деякі українські винороби почали позначати свою продукцію в спосіб, який вказує на походження вина нібито з Грузії.

Зокрема, так вчинили АТ "Коблево" з Миколаївщини, СП "Аквавінтекс" та ПРаТ "Одесавинпром" з Одещини.

"Компанії оформлюють пляшки етикетками із елементами грузинського прапора, написами літерами грузинського алфавіту, зображенням карти Республіки Грузія, чоловіка у грузинському національному костюмі тощо.

Назви напоїв також недвозначно пов’язують їх з Кавказом. Насамкінець, саме ці елементи оформлення є домінуючими, в той час як інформація про українського виробника напою – маленькими літерами", - йдеться у повідомленні.

АМКУ рекомендував виноробам "вжити заходів щодо недопущення поширення на етикетках та контретикетках вина позначень, які можуть свідчити та бути сприйнятими як інформація про походження цього напою".

Про результати розгляду виробники мають повідомити АМКУ в 10-денний термін.

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