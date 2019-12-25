За 4 роки роботи Prozorro заощаджено 100 мільярдів

За чотири роки роботи загальна кількість торгів системи Prozorro сягнула більше 4 мільйонів, а економія перевищила 100 мільярдів гривень.

Про це повідомив міністр економіки Тимофій Милованов у Facebook.

У грошовому еквіваленті найбільше заощадили в Київській (45,5 млрд), Львівській (5,7 млрд), Дніпропетровській (5,1 млрд), Харківській (4,5 млрд) та Одеській (3,8 млрд) областях.

Це значною мірою пов'язано з більшою кількістю державних установ у цих областях та, відповідно, більшим обсягом закупівель.

Якщо рахувати економію у відсотковому еквіваленті як різницю між початковою вартістю всіх закупівель регіону та підписаними договорами після результатів аукціону, то найбільш економними областями виявилися Тернопільська (10,6%), Чернівецька (6,59%), Івано-Франківська (6,52%), Житомирська(6,15%) та Львівська (6,05%).

Близько 90% зареєстрованих підприємств в Prozorro — малий та середній бізнес.

За цей рік в системі зареєструвалося більше ніж 50 тисяч підприємців.

"Корупціонери не стануть раптово чесними. Якщо ви встановите світлофор, завжди знайдуться ті, хто буде їхати на червоне світло. І тому за порушення потрібно притягати до відповідальності.

Сьогодні в закупівлях покладаються значні очікування на новостворений Офіс фінансового контролю, який відповідатиме за моніторинг та контроль закупівель", — зазначив генеральний директор ДП "ПРОЗОРРО" Василь Задворний,

Довідка Prozorro. Показник економії рахується як різниця між початковою вартістю закупівлі та сумою підписаного договору після аукціону. Цей індикатор є світовим та загально прийнятим показником. До запровадження Prozorro економія у закупівлях в середньому складала 1-2 %, зараз близько 7-8%.

Нагадуємо:

11 грудня Кабінет міністрів створив Офіс фінансового контролю, який з’явиться на базі Державної аудиторської служби, яка передає у спадок свої майно та функції, штат Держаудитслужби також буде скорочено на 30%.