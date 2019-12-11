Уряд створив Офіс фінансового контролю замість Держаудитслужби

Кабінет міністрів створив Офіс фінансового контролю, який з’явиться на базі Державної аудиторської служби, яка передає у спадок свої майно та функції, штат Держаудитслужби також буде скорочено на 30%.

Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук у телеграм-каналі.



"Він (Офіс фінконтролю - ЕП) захистить громадян і добросовісний бізнес від фінансового шахрайства, щоб Україна як держава була передбачуваною і надійною в розпорядженні публічними фінансами. Це — цілі програми діяльності уряду.

Нам потрібен сучасний і професійний фінансовий контроль", - написав він.

Нагадуємо:



Кабінет міністрів на засіданні 20 жовтня повернув Державну аудиторску службу під керівництво Міністерства фінансів.



Тоді ж, міністерка фінансів Оксана Маркарова пообіцяла, що служба "буде реформована в невеликий, але дуже потужний орган фінансового інспектування та аудиту з акцентом на державні компанії і місцеві бюджети".

Державна аудиторська служба була створена в 2016 році замість Державної фінансової інспекції, яка, в свою чергу, замінила Головне контрольно-ревізійне управління.

Економічна правда