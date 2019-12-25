Держборг України за листопад зріс на 1 мільярд доларів

Державний і гарантований державою борг у листопаді 2019 року склав 1,99 трильйона гривень (зменшився на 2,67% за місяць), або в еквіваленті в доларах зріс до 82,83 мільярда доларів (ріст у 1,2%)

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

"В листопаді 2019 року зафіксовано зменшення сукупного державного і гарантованого державою боргу України.

За місяць сума державного боргу та гарантованого державою боргу в еквіваленті в національній валюті зменшилась на 2,67% (у порівняні з жовтнем) та досягла найнижчого за останні два роки рівня в 1 990 млрд грн.

Водночас, еквівалент у доларах США зріс на 1,2%, до 82,83 млрд дол", - йдеться в повідомленні .

З початку 2019 року державний та гарантований державою борг в еквіваленті в національній валюті зменшився на 8,19%, а в еквіваленті в іноземній валюті зріс на 5,75%.

"Коливання суми державного боргу викликано, зокрема, укріпленням національної валюти", - зазначають у Мінфіні.

В листопаді витрати державного бюджету з погашення державного боргу склали 19,8 млрд грн, з обслуговування – 16,8 млрд грн.

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В жовтні 2019 року сума державного боргу в еквіваленті у доларах США зменшилась на 1,35% (у порівнянні з вереснем), або на 1,13 мільярда доларів – до 81,83 млрд дол.

Також у жовтні сума держборгу в еквіваленті в національній валюті зросла на 2,37%, або 47,4 мільярда гривень – до 2 045,4 мільярда гривень.

Економічна правда