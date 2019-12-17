Мінфін знизив до історичного мінімуму ставку доходності за ОВДП, номінованими у євро
Дохідність за облігаціями внтурішньої держпозики, номінованими у євро, сягнула історичного мінімуму і склала 2,22%.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Facebook.
Зазначається, що ставки дохіджності за всіма інструментами в гривні продовжують знижуватись.
17 грудня на аукціоні з продажу ОВДП Міністерство фінансів залучило до бюджету 11,4 мільярда гривень.
"Завдяки ефективній політиці Міністерства фінансів з управління державним боргом, середньозважена дохідність 6-місячних ОВДП, номінованих в євро, за підсумками аукціону склала мінімальний за всю історію рівень в 2,22% (знижено відразу на 238 базисних пункти).
Минулий раз розміщення ОВДП номінованих в євро проводилось в червні 2019 року", - йдеться у повідомленні.
Середньозважена дохідність 3-місячних державних облігацій - 11,78% (зниження на 128 бп), 1-річних – 11,42% (зниження на 158 бп), 2-річних – 11,1% (зниження на 91 бп), а 4-річних – 10,9% (зниження на 77 бп).
Нагадаємо:
На аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів залучило до бюджету 4,4 мільярда гривень.
Економічна правда
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