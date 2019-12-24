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В Україні нарахували 1,7 млн боржників — Опендатабот

Вівторок, 24 грудня 2019, 11:50
 

Мін'юст опублікував реєстр боржників, у реєстрі на даний момент - понад 1,7 мільйона українців.

Про це повідомляє Опендатабот.

92% виконавчих проваджень - стягнення з фізичних осіб, 8% - з юридичних.

Зазначається, що люди найчастіше потрапляють в реєстр через: 

  • програли суд та не виконали рішення суду
  • не сплатили адмінштраф (наприклад, за порушення правил дорожнього руху)
  • не оплатили вчасно комунальні послуги
  • не виплачують аліменти
  • не виплатили вчасно кредит - банк стягує заборгованість через нотаріуса.

"Боржникам з реєстру можуть заборонити виїзд з країни, відмовити у відкритті поточних рахунків в банку, скасувати запити на відчуження майна та відмовити у наданні будь-яких нотаріальних послуг (наприклад, для купівлі чи продажу нерухомості), а також це може вплинути на рішення роботодавця при прийомі на роботу", - пояснив юрист Опендатабот Микита Підгайний.

 

Нагадаємо:

За листопад податковий борг ФОПів скоротився на 2 мільярда гривень, а з реєстру боржників зникли 50 тисяч ФОПів.

Економічна правда

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