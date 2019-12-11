За місяць податковий борг ФОПів скоротився на 2 мільярда

За листопад податковий борг ФОПів скоротився на 2 мільярда гривень, а з реєстру боржників зникли 50 тисяч ФОПів.

Про це повідомляє Опендатабот.

Зазначається, що до листопада загальний податковий борг підприємців регулярно зростав, проте за останній місяць відбувся різкий стрибок по зменшенню боргів як на місцевому, так і на національному рівнях.

"Рекордсменом серед боржників був ФОП Волчков Валерій Миколайович. Його податковий борг становив 281 млн грн. Це майже 15 % загального боргу ФОП, погашеного за листопад. Тепер дані про заборгованість Валерія Волчкова із реєстру боржників зникли", - йдеться у повідомленні.

"Протягом жовтня 2019 року 92,7 тис. платниками податків погашено податковий борг. Водночас протягом зазначеного періоду у 46,4 тис. суб’єктів господарювання виник новостворений податковий борг.

Кількість боржників, як і сума податкового боргу, є змінною величиною, тому стан розрахунків платників з бюджетом може змінюватись щоденно", - прокоментували динаміку в Державній податковій службі.

Економічна правда