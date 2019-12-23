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Зеленський підписав черговий закон щодо зменшення тиску на бізнес

Понеділок, 23 грудня 2019, 21:00
 

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду".

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Закон № 367-ІХ Верховна Рада ухвалила 12 грудня 2019 року.

Закон спрямований на зменшення корупційних ризиків у діяльності посадових осіб під час здійснення перевірок, а також на посилення захисту споживачів у разі виявлення на ринку небезпечної нехарчової продукції.

Документ також сприятиме виконанню зобов’язань України, передбачених Угодою про асоціацію з Європейським Союзом, у частині погодження українського законодавства у сфері державного ринкового нагляду із законодавством ЄС.

Закон усуває дублювання контролю за окремими видами продукції та уніфікує різновиди перевірок нехарчової продукції, що дасть змогу уникнути зловживань; встановлює чіткі й прозорі вимоги до інспекторів органів ринкового нагляду та суб’єктів господарювання щодо переліку та строків надання документів під час проведення перевірки.

Згідно з документом, перевірка характеристик продукції у її виробників здійснюється лише в разі, якщо наявні документально підтверджені підстави вважати, що продукція є небезпечною, становить ризик та/або не відповідає визначеним вимогам унаслідок дій чи бездіяльності виробника такої продукції.

Під час проведення перевірок продукції певного виду (типу), категорії та/або групи забороняється перевіряти іншу продукцію. Це дасть змогу сфокусувати перевірку та запобігти зловживанням.

Закон також передбачає відповідальність суб’єктів господарювання у вигляді штрафів за порушення законодавства у сфері ринкового нагляду.

Водночас встановлюється чіткий термін надсилання суб’єкту господарювання постанови про накладення штрафу (16 днів після проведення перевірки), що допоможе уникнути випадків надсилання постанов про накладення штрафу заднім числом.

З-під дії ринкового нагляду виводяться: ядерні установки, об’єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами, ядерні матеріали, радіоактивні відходи, інші джерела іонізуючого випромінювання; об’єкти будівництва, визначені Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності"; дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння та вироби з нього (ювелірні й побутові).

Цей закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

Нагадуємо:

У вересні Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу щодо зменшення тиску на бізнес".

Економічна правда

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Зеленський закон бізнес

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