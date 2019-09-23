Президент підписав закон про зменшення тиску на бізнес

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу щодо зменшення тиску на бізнес".

Відповідна інформація оприлюднена на сайті Верховної Ради.

Законопроект, зокрема, виключає ст.205 КК, яка визнає кримінально караним створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона.

У пояснювальній записці зазначається, що кримінальна відповідальність за фіктивне підприємництво "давно є одним із способів тиску на бізнес в Україні".

Закон також передбачає підвищення розміру сум ненадходження до бюджету податків, зборів та інших платежів для встановлення ознак злочинів, передбачених статтею про ухилення від податків.

Тепер під значним розміром недоотриманих коштів мається на увазі сума, що перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян в 3 тис. разів і до 5 тис. (від 51 тис. грн до 85 тис. грн), під великим розміром - в 5 тис. разів і більше (від 85 тис. грн до 119 тис. грн), під особливо великим - в 7 тис. разів і більше (від 119 тис. грн).

Економічна правда