У РФ спростували підписання українськими компаніями контрактів на прямі поставки газу
Віце-прем'єр РФ Дмитро Козак спростував повідомлення про те, що російська сторона уклала контракти з низкою українських компаній для прямих поставок газу в Україну.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Що стосується прямих поставок газу з Росії до України, то ми домовилися після Нового року, після того, як всі питання (пов'язані з транзитом – ред) будуть врегульовані, ще раз обговорити ці питання", – сказав Козак.
Віце-прем'єр РФ зазначив, що "сьогодні в Україні розгорається "буря в склянці" з приводу того, що є якісь п'ять контрактів з українськими компаніями, яким ми будемо поставляти газ".
"Це не відповідає дійсності. У нас жодних контрактів, крім домовленостей з урядом України, немає, будемо діяти строго в рамках цього протоколу", – сказав Козак.
Нагадуємо:
За словами співрозмовника ЕП, п'ять українських компаній уклали з "Газпромом" угоди на постачання газу для своїх виробничих потреб.
Ці 5 компаній, за даними джерела, купують газ для своїх виробничих потреб, а не для трейдерства на українському ринку.
Назви компанії і сферу діяльності співрозмовник уточнювати відмовився.
Також він запевнив, що не знає контрактну ціну та про які обсяги газу йдеться.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua