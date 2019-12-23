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У РФ спростували підписання українськими компаніями контрактів на прямі поставки газу

Понеділок, 23 грудня 2019, 15:40
 

Віце-прем'єр РФ Дмитро Козак спростував повідомлення про те, що російська сторона уклала контракти з низкою українських компаній для прямих поставок газу в Україну.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Що стосується прямих поставок газу з Росії до України, то ми домовилися після Нового року, після того, як всі питання (пов'язані з транзитом – ред) будуть врегульовані, ще раз обговорити ці питання", – сказав Козак.

Віце-прем'єр РФ зазначив, що "сьогодні в Україні розгорається "буря в склянці" з приводу того, що є якісь п'ять контрактів з українськими компаніями, яким ми будемо поставляти газ".

"Це не відповідає дійсності. У нас жодних контрактів, крім домовленостей з урядом України, немає, будемо діяти строго в рамках цього протоколу", – сказав Козак.

Нагадуємо:

За словами співрозмовника ЕП, п'ять українських компаній уклали з "Газпромом" угоди на постачання газу для своїх виробничих потреб.

Ці 5 компаній, за даними джерела, купують газ для своїх виробничих потреб, а не для трейдерства на українському ринку.

Назви компанії і сферу діяльності співрозмовник уточнювати відмовився. 

Також він запевнив, що не знає контрактну ціну та про які обсяги газу йдеться.

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газ РФ Газпром Україна

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