Стало відомо коли SkyUp запустить рейси до столиць Португалії та Албанії

Український лоукостер SkyUp з кінця березня запустить рейси Київ-Лісабон, а з кінця травня - Київ-Тірана.

Про це повідомляє ЦТС з посиланням на інформацію українського авіаперевізника.

Вартість перельотів за маршрутом Київ-Лісабон на даний момент складає від 2772 грн в одну сторону без багажу, до Тирани - від 2307 грн.

Регулярні польоти з Києва в столицю Португалії почнуться 29 березня і триватимуть до 24 жовтня; в столицю Албанії - з 30 травня до 9 вересня.

Перельоти Київ-Лісабон будуть здійснюватися двічі на тиждень - по понеділках і п'ятницях.

Рейси до Тирани будуть спочатку раз на тиждень - у суботу, а з 8 червня додасться ще два щотижневих рейсу - по понеділках та середах.



Нагадуємо:



16 грудня авіакомпанія SkyUp оголосила про запуск нових рейсів з аеропорту Харків в літній період: в Тель-Авів, Бургас і Батумі.

10 грудня SkyUp Airlines анонсувала відкриття 2 нових рейсів з Одеси у травні 2020 року.

Український лоукостер також отримав десятий літак 12 грудня - Boeing 737-900 ER на 215 місць.