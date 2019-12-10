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SkyUp відкриє 2 нових рейси з Одеси

Вівторок, 10 грудня 2019, 14:29

Авіакомпія SkyUp Airlines анонсувала відкриття 2 нових рейсів з Одеси у травні 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.

SkyUp запустить рейси до Ларнаки (Кіпр) та Батумі (Грузія).

Ціни на рейс Одеса - Ларнака в один кінець без багажу - від 1768 грн, Ларнака - Одеса - від 1842 грн.

Рейси будуть виконуватися з 29 травня до 6 жовтня 2020 року по вівторкам і п'ятницям. 

Ціни на рейс Одеса - Батумі - від 1649 грн, Батумі - Одеса - від 1559 грн, рейси будуть виконуватися з 29 травня до 5 жовтня 2020 року по понедлкам і п'ятницям.

Нагадаємо:

SkyUp анонсував запуск регулярних польотів із Запоріжжя за чотирма курортним напрямками на літо 2020 року в рамках розширення регіональної програми з міст України.

Економічна правда

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skyup Одеса
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