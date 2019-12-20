Курс валют на 20 грудня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

20 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,28 – 23,30 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 12^35 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 23,32 - 23,34 гривні;

Євро – 25,92 - 25,94 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 23,14 – 23,35 гривні. Євро купують по 25,64 гривні, продають по 25,99 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 23,19 - 23,25 гривні, євро - 25,80 - 25,89 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 20 грудня на рівні 23,37 за долар.

19 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,38 – 23,40 гривні за долар.

19 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,28 – 23,30 гривні за долар.

Економічна правда