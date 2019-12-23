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Офіційний курс: Нацбанк продовжує зміцнення гривні

Понеділок, 23 грудня 2019, 09:00
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 3 копійки, встановивши його на 23 грудня на рівні 23,29 за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 25,84 (на 21 грудня – 25,88 гривні).

Нагадуємо:

20 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,30 – 23,32 гривні за долар.

20 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,28 – 23,30 гривні за долар.

Економічна правда

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Економічна правда
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