Сервіс Glovo отримав статус "єдинорога"

Сервіс швидкої кур'єрської доставки Glovo отримав 150 мільйонів євро інвестицій та отримав статус "єдинорога" - бізнесу, який оцінюється у більше, ніж 1 мільярд доларів.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Glovo оголосив про завершення раунду фінансування серії E на суму 150 млн євро. Останній раунд інвестицій очолила компанія Mubadala, за підтримки попередніх інвесторів Drake Enterprises, Idinvest та Lakestar", - йдеться у повідомленні.

"Mubadala - це суверенна інвестиційна компанія, що управляє активами по всьому світу та забезпечує стабільний прибуток для свого основного акціонера - уряду Абу-Дабі.

Загальна вартість активів Mubadala складає 229 млрд доларів, що охоплюють п'ять континентів та різноманітні галузі, включаючи аерокосмічну, ІКТ, металургічну та гірничодобувну промисловості, відновлювальної електроенергетики, нафти та газу, нафтохімічну промисловість, охорону здоров'я, нерухомість, фармацевтичні та медичні технології, агробізнес", - зазначили у Glovo.

Нагадаємо:

У листопаді стало відомо, що Glovo придбала найбільшу польську платформу з доставки їжі PizzaPortal.

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Економічна правда