Glovo купила найбільшу польську платформу з доставки їжі

Компанія Glovo придбала найбільшу польську платформу з доставки їжі PizzaPortal.

Про це повідомляє НВ Бізнес.

Зазначається, що угоду уклали між Glovo та провідним мультибрендовим ресторанним оператором в Європі AmRest Holdings SE.

Угоду оцінюють у 30 млн євро та у 5 млн євро прибутку.

Glovo планує відкрити у Варшаві другий технологічно-інженерний хаб.

Найближчим компанія планує найняти 40 інженерів, а також залучити близько 50 технічних та продуктових експертів, що працюватимуть переважно за межами нового варшавського офісу.

Очікується, що це складе половину технологічного потенціалу компанії Glovo, враховуючи подальші плани на розширення роботи сервісу на ринку.

Нагадаємо:

Служба кур’єрської доставки Glovo застрахувала життя та здоров’я більше 10 тисяч кур’єрів, які підключені до платформи в Україні.