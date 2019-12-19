Закриття міжбанку: гривня продовжує зміцнюватися
19 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,28 – 23,30 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 23,28 - 23,30 гривні;
Євро – 25,88 - 25,91 гривні;
Нагадуємо:
19 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,38 – 23,40 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 6 копійок, встановивши його на 19 грудня на рівні 23,41 за долар.
18 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,45 – 23,46 гривні за долар.
18 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,38 – 23,40 гривні за долар.
Економічна правда
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