Закриття міжбанку: гривня продовжує зміцнюватися

19 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,28 – 23,30 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 23,28 - 23,30 гривні;

Євро – 25,88 - 25,91 гривні;

Нагадуємо:

19 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,38 – 23,40 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 6 копійок, встановивши його на 19 грудня на рівні 23,41 за долар.

18 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,45 – 23,46 гривні за долар.

18 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,38 – 23,40 гривні за долар.

Економічна правда