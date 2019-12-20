Курс валют: євро перетнув нову психологічну позначку

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 20 грудня на рівні 23,37 за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 25,98 (на 19 грудня – 26,02 гривні).

Нагадуємо:

19 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,38 – 23,40 гривні за долар.

19 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,28 – 23,30 гривні за долар.

Економічна правда