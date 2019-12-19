Держстат погіршив оцінку зростання економіки

Держстат

Зростання валового внутрішнього продукту в третьому кварталі 2019 року становить 4,1%, попередня оцінка була 4,2%.

Про це йдеться в оновлених даних Державної служби статистики.

Згідно попередніх даних, номінальний ВВП у липні-вересні склав 1 105,5 млрд грн, а ВВП у розрахунку на одну людину - 26 286 грн.

При цьому, за даними Держстата, реальний ВВП збільшився на 0,6% по відношенню до II кварталу 2019 року. У другому кварталі темп зростання був вище - 4,6%, а в першому нижче - 2,5%.

Раніше Держстат оцінив зростання економіки в третьому кварталі 2019 року в 4,2% до третього кварталу 2018 року та в 0,7% - до другого кварталу

поточного року.

Держстат планує оприлюднити уточнені дані в березні 2020 року, а остаточні - в березні 2021 року.

Економічна правда





