Курс валют на 19 грудня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

19 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,38 – 23,40 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 23,38 - 23,40 гривні;

Євро – 26,01 - 26,03 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 23,22 – 23,42 гривні. Євро купують по 25,72 гривні, продають по 26,09 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 23,35 - 23,30 гривні, євро - 25,86 - 25,89 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 6 копійок, встановивши його на 19 грудня на рівні 23,41 за долар.

18 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,45 – 23,46 гривні за долар.

18 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,38 – 23,40 гривні за долар.

Економічна правда