Курс гривні впевнено зміцнюється

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 6 копійок, встановивши його на 19 грудня на рівні 23,41 за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро був встановлений на рівні 26,02 (на 18 грудня – 26,20 гривні).

Нагадуємо:

18 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,45 – 23,46 гривні за долар.

18 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,38 – 23,40 гривні за долар.

Економічна правда