Курс гривні впевнено зміцнюється
Четвер, 19 грудня 2019, 09:00
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 6 копійок, встановивши його на 19 грудня на рівні 23,41 за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро був встановлений на рівні 26,02 (на 18 грудня – 26,20 гривні).
Нагадуємо:
18 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,45 – 23,46 гривні за долар.
18 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,38 – 23,40 гривні за долар.
Економічна правда
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