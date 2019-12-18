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Запаси газу у підземних сховищах на 1 січня дозволять пройти зиму без імпорту — Макогон

Середа, 18 грудня 2019, 19:19

Обсяг газу у підземних сховищах України на початок 2020 року становитиме близько 19 мільярдів кубометрів.

Про це заявив гендиректор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, передає "Інтерфакс-Україна".

"Цього цілком вистачить, щоб пройти зиму навіть без будь-якого імпорту, тільки на власних ресурсах", - підкреслив він.

За його словами, новий оператор зможе з 1 січня забезпечити роботу ГТС в разі відсутності транзиту.

"Орім накопичення великих запасів, для цього була проведена велика робота ще до анбандлінгу на рівні "Укртрансгазу", у тому числі реконструкція газоперекачувальних станцій і лінійної частини", - сказав Макогон.

Нагадаємо:

Голова правління НАК Нафтогаз Андрій Коболєв заявив, що вірогідність підписання газової транзитної угоди між Україною та Росією до 1 січня дуже маленька.

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ПСГ газ

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