Запаси газу у підземних сховищах на 1 січня дозволять пройти зиму без імпорту — Макогон
Обсяг газу у підземних сховищах України на початок 2020 року становитиме близько 19 мільярдів кубометрів.
Про це заявив гендиректор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, передає "Інтерфакс-Україна".
"Цього цілком вистачить, щоб пройти зиму навіть без будь-якого імпорту, тільки на власних ресурсах", - підкреслив він.
За його словами, новий оператор зможе з 1 січня забезпечити роботу ГТС в разі відсутності транзиту.
"Орім накопичення великих запасів, для цього була проведена велика робота ще до анбандлінгу на рівні "Укртрансгазу", у тому числі реконструкція газоперекачувальних станцій і лінійної частини", - сказав Макогон.
Нагадаємо:
Голова правління НАК Нафтогаз Андрій Коболєв заявив, що вірогідність підписання газової транзитної угоди між Україною та Росією до 1 січня дуже маленька.
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