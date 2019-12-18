Всі розділи
Укр / Рус

За 5 років кількість жінок в українському IT зросла у чотири рази — дослідження

Середа, 18 грудня 2019, 13:22

За останні 5 років кількість жінок в українській IT-сфері зросла у чотири рази - з 9 тисяч фахівців до майже 40 тисяч.

Про це йдеться у пресрелізі компанії GlobalLogic.

Для аналізу компанія використовувала дані з відкритих джерел та дослідження McKinsey, DOU, YouControl, Delo, а також - внутрішню статистику за 2014-2019 роки.

Зазначається, що в Україні 24% ІТ-спеціалісток - їх частка стабільно зростає більш ніж на 16% за рік.

"Більшість із них займається тестуванням програмного забезпечення або менеджментом проєктів. Частка тестувальниць та жінок на менеджерських позиціях в порівнянні з чоловіками-фахівцями в цих напрямках становить по 38%, а серед всіх розробників 11% - жінки", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, компанія проаналізувала дані про гендерний баланс у цілому по ринку США та України у 2014-2019 роках. 

За останні п'ять років кількість жінок на позиції топ-менеджерів в США збільшилася і досягла 26%. У 2014 році цей показник становив 22%. В Україні ж, за останніми даними, у всіх галузях серед топ-менеджерів близько 30% жінок.

Нагадаємо:

У 46% вакансій для претендентів без досвіду роботи в IT-сфері пропонують зарплату від 10 до 11 500 гривень - стільки готові платити фахівцям техпідтримки та junior C ++ розробникам.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

IT робота

powered by lun.ua
Матеріали за темою
У латвійському банку арештували рахунки 10 українських IT-компаній – ЗМІ 17 грудня 2019, 13:35
Топ-3 причини, чому айтішники не хочуть платити податки — дослідження 16 грудня 2019, 18:45
Скільки платять в ІТ-компаніях без досвіду роботи — дослідження 10 грудня 2019, 19:06
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!