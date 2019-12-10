Скільки платять в ІТ-компаніях без досвіду роботи — дослідження

У 46% вакансій для претендентів без досвіду роботи в IT-сфері пропонують зарплату від 10 до 11 500 гривень - стільки готові платити фахівцям техпідтримки та junior C ++ розробникам.

Про це свідчать результати дослідження, яке провів рекрутинговий портал hh.ua | grc, передає AIN.ua.

Зазначається, що новачкам найчастіше пропонують роботу за профілем: 18% вакансій - розробники програмного забезпечення, ще 15% - співробітники підтримки.

"Великі шанси потрапити до відділу продажів (15% вакансій) і адміністративний відділи (11%).

Інженери, системні адміністратори, фахівці з CRM-систем, аналітики без досвіду менш затребувані. Тут всього 4-6% вакансій орієнтовані на новачків", - йдеться у повідомленні.

Підкреслюється, що у 46% вакансій пропонують зарплату від 10 000 до 11 500 грн - стільки готові платити фахівцям техпідтримки та junior C ++ розробникам.

"31% пропозицій - від 11 600 до 17 400 грн. Тут: аналітики CRM-систем, стажери веб-розробники (PHP, JS), асистент аккаунт-менеджера.

Зарплата від 29 100 до 50 000 грн - в 4% вакансій для новачків. У них шукають фахівців з Python / Django, Angular / Frontend або співробітників техпідтримки з впевненими знаннями англійської та китайської мови", - свідчать результати дослідження.

Крім цього, 52% компаній-респондентів працюють зі студентами, найчастіше - безпосередньо через навчальний заклад.