Гривня знову зміцнюється
Середа, 18 грудня 2019, 09:00
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 2 копійки, встановивши його на 18 грудня на рівні 23,47 за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро був встановлений на рівні 26,20 (на 17 грудня – 26,18 гривні).
Нагадуємо:
17 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,49 – 23,51 гривні за долар.
17 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,45 – 23,46 гривні за долар.
Економічна правда
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