Гривня знову зміцнюється

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 2 копійки, встановивши його на 18 грудня на рівні 23,47 за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро був встановлений на рівні 26,20 (на 17 грудня – 26,18 гривні).

Нагадуємо:

17 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,49 – 23,51 гривні за долар.

17 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,45 – 23,46 гривні за долар.

Економічна правда