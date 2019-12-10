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Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики на 4,4 мільярда

Вівторок, 10 грудня 2019, 18:00

На аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів залучило до бюджету 4,4 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Facebook.

"Мінфін продовжує знижувати вартість запозичень, а попит на довгострокові інструменти ОВДП набагато перевищив встановлене обмеження", - йдеться у повідомленні.

Середньозважені ставки дохідності становили:

  • за 1-річними ОВДП — 13,0%; (зниження на 46 бп);
  • за 2-річними ОВДП — 12,01%; (зниження на 149 бп);
  • за 4-річними ОВДП — 11,67% (зниження на 73 бп).

Нагадаємо:

На аукціоні з продажу ОВДП 3 грудня Мінфін залучив до держбюджету 4,65 млрд грн.

Економічна правда

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Мінфін ОВДП
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