НБУ: Банки надто "легковажно" видають кредити українцям

У Нацбанку заявили, що українські банки недостатньо консервативно оцінюють ризики видачі споживчих кредитів українцям - це несе ризики для фінансової стабільності фінансового сектору.

Про це йдеться у звіті про фінансову стабільність, опублікованому на сайті НБУ.

"На думку НБУ, банки недостатньо консервативно оцінюють ризики за незабезпеченими споживчими кредитами. Оцінки ймовірностей дефолтів та втрат у разі дефолтів навіть за поточного стану економіки є заниженими", - йдеться у звіті.

У НБУ зазначають, що окремі банки посилюють видачу незабезпечених кредитів (тобто таких кредитів, за якими немає застави) для того, щоб "агресивно збільшити свою частку на ринку".