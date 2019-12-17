НБУ: Банки надто "легковажно" видають кредити українцям
У Нацбанку заявили, що українські банки недостатньо консервативно оцінюють ризики видачі споживчих кредитів українцям - це несе ризики для фінансової стабільності фінансового сектору.
Про це йдеться у звіті про фінансову стабільність, опублікованому на сайті НБУ.
"На думку НБУ, банки недостатньо консервативно оцінюють ризики за незабезпеченими споживчими кредитами. Оцінки ймовірностей дефолтів та втрат у разі дефолтів навіть за поточного стану економіки є заниженими", - йдеться у звіті.
У НБУ зазначають, що окремі банки посилюють видачу незабезпечених кредитів (тобто таких кредитів, за якими немає застави) для того, щоб "агресивно збільшити свою частку на ринку".
Для боротьби з цією проблемою на банківському ринку НБУ планує підвищити норматив ризику для споживчих кредитів з 2021 року - такі кредити банки повинні будуть вважати більш ризикованими та робити більше резервів при їхній видачі.
Нагадаємо:
Загальна потреба 11 банків у капіталі за базовим стрес-тестом становить 35,3 мільярдів гривень, з них у двох держбанків - Ощадбанку та Укрексімбанку - 23,3 мільярдів гривень.
Економічна правда
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