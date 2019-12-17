У метро назвали "зрадою" збій у роботі турнікетів і пояснили причини

Проблеми в роботі оплати проїзду напередодні виникли через збій в результаті перевантаження, столичний метрополітен запевняє, що працює над усуненням проблем.

Джерело: метро Києва

Дослівно: "За попередніми даними через перенавантаження вийшло з ладу обладнання підземки. Найближчим часом оператор системи е-квитка КП "ГІОЦ" запустить резервну мережу.

Звісно, ми не зможемо змінити ваш вчорашній зіпсований настрій, але ми продовжимо робити все, щоб якнайшвидше довозити вас у потрібні вам місця!".

Деталі: Зазначається, що наразі фахівці метрополітену та КП "ГІОЦ" детально вивчають випадок та розробляють механізми недопущення подібних збоїв у роботі, щоб "подібна #зрада більше не повторилася".

Що передувало: 16 грудня в системі оплати проїзду київського метрополітену стався черговий збій. На кількох станціях утворилися великі черги. Були зафіксовано випадки, коли роздратовані пасажири штурмували турнікети.

Чому це важливо: Раніше планувалося, що з 1 листопада 2019 року повноцінно запрацює система єдиного електронного квитка у громадському транспорті Києва. Метрополітен почав виводити з обігу жетони, обмеживши їх продаж до одного в одні руки. Водночас у жовтні через збої рішенням столичної влади повноцінний запуск єдиного електронного квитка перенесли на 31 березня 2020 року. Через це жетони в столичному метро теж залишили в продажу. Водночас метрополітен не став повертати в продаж жетони на станціях, де їх вже не продають.