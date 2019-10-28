Запуск електронного квитка в Києві перенесли на наступний рік

Повноцінний запуск єдиного електронного квитка у громадському транспорті Києва перенесли на 31 березня 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

В промислову експлуатацію е-квиток повинні були запустити до 1 листопада 2019 року.

Як повідомляє ain.ua, в КМДА зазначають, що терміни перенесли бо не було вирішене питання з проїздом пільгових категорій пасажирів, і через проблеми з виготовленням електронних учнівських квитків.

Це означає, що в громадському транспорті Києва продовжать продавати паперові квитки і жетони після 1 листопада.

Проїзд можна буде оплатити двома способами: за допомогою Kyiv Smart Card і QR-коду або готівкою.

У той же час представники адміністрації відзначають, що весь наземний громадський транспорт вже оснащений валідаторами, а картами Kyiv Smart Card користуються 190 000 чоловік.

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Устаткування для електронного квитка у київському громадському транспорті обійшлося в 365 млн грн.

Економічна правда