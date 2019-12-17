Брати Клюєви зберегли енергобізнес в Криму після анексії в обхід санкцій ЄС – ЗМІ

Колишні народні депутати Сергій та Андрій Клюєви не тільки зберегли свій енергетичний бізнес в Криму після анексії, але й продовжують там працювати в обхід санкцій Європейського Союзу.

Про це стало відомо під час спільного розслідування "Настоящего времни" та антикорупційного проєкту "Муніципальний сканер". Розслідування, яке велося майже два роки, отримало назву "Кримський архів".

Журналісти з'ясували, що кілька сонячних електростанцій в Криму, які раніше належали Клюєвим, після анексії перереєструвалися в російському реєстрі.

Але тепер їх засновниками є компанії з Австрії, Нідерландів, Кіпру і з Британських Віргінських островів. Частина цих компаній продовжує працювати, частина з них знаходяться в стадії ліквідації через судові процеси з російськими банками.

Зазначається, що компанії Клюєвих ще до анексії взяли кредити в українських і російських банках на будівництво геліостанцій в Україні. До 2017 року компанії накопичили величезні борги перед обома сторонами. Але якщо Україні довелося покривати збитки банків з державного бюджету (це близько мільярда доларів), то Росія почала судові процеси з власниками енергобізнесу.

Компанії до цього моменту заборгували близько 800 млн євро. Йшлося про кредити, які компанії групи Activ Solar брали у Внешторгбанку і Сбербанку через їхні українські філії. Тоді ж російський глава анексованого Криму Сергій Аксьонов допускав, що держбанки заберуть геліостанції в рахунок кредитів.

Журналісти з'ясували, що станції Клюєвих в анексованому Криму, незважаючи на санкції та судові процеси з РФ, продовжують працювати.

Власниками електростанцій виявилися більше десяти різних компаній зі схожими назвами. У всіх них працюють люди, які були тісно пов'язані з бізнес-активами Клюєвих.

Самі Клюєви перебували під персональними санкціями ЄС з 2014 року. Але до кінця 2018-го і початку 2019-го їх зняли.

Влада Кіпру по суті на запит "Настоящего времени" про можливе порушення санкцій не відповіла і порадила звернутися в компанії безпосередньо. Влада Нідерландів та Австрії на запити журналістів не відповіла. На запити і дзвінки "Настоящего времени" жоден з братів Клюєвих не відповів.

Нагадаємо:

Вартість активів Андрія та Сергія Клюєвих виросла на 285%, порівняно з минулим роком.

Андрій Клюєв очолював Адміністрацію президента за часів Віктора Януковича, а його брат Сергій Клюєв — народний депутат чотирьох скликань Верховної Ради від Партії Регіонів.