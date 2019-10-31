За рік статки братів-утікачів Клюєвих зросли майже в чотири рази
Вартість активів Андрія та Сергія Клюєвих виросла на 285%, порівняно з минулим роком.
Про це свідчить рейтинг топ-100 найбагатших українців, журналу НВ.
Зазначається, що таке різке зростання вартості їх активів було забезпечене в першу чергу успішною роботою компанії Укрграфіт, провідного вітчизняного виробника графітованих електродів для електросталеплавильних, руднотермічних та інших видів електричних печей.
У топ-5 по зростанню статків в процентному співвідношенні потрапили також Вадим Столар (компанія з управління активами Гарантія), Юрій Бойко (Укрістгаз), Володимир Зубик (Інтергал-Буд) і Роман Лунін (Рітейл Груп).
Найбільше впали в процентному співвідношенні статки Валерія Короткова (Астарта), Олексія Мартинова (група Приват), Євгена Сігала (Агромарс), Костянтина Жеваго (Ferrexpo) і В’ячеслава Богуслаєва (Мотор Січ).
Нагадаємо:
Андрій Клюєв очолював Адміністрацію президента за часів Віктора Януковича, а його брат Сергій Клюєв — народний депутат чотирьох скликань Верховної Ради від Партії Регіонів.
Вони обоє оголошені у міжнародний розшук.
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