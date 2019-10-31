За рік статки братів-утікачів Клюєвих зросли майже в чотири рази

Вартість активів Андрія та Сергія Клюєвих виросла на 285%, порівняно з минулим роком.

Про це свідчить рейтинг топ-100 найбагатших українців, журналу НВ.

Зазначається, що таке різке зростання вартості їх активів було забезпечене в першу чергу успішною роботою компанії Укрграфіт, провідного вітчизняного виробника графітованих електродів для електросталеплавильних, руднотермічних та інших видів електричних печей.

У топ-5 по зростанню статків в процентному співвідношенні потрапили також Вадим Столар (компанія з управління активами Гарантія), Юрій Бойко (Укрістгаз), Володимир Зубик (Інтергал-Буд) і Роман Лунін (Рітейл Груп).

Найбільше впали в процентному співвідношенні статки Валерія Короткова (Астарта), Олексія Мартинова (група Приват), Євгена Сігала (Агромарс), Костянтина Жеваго (Ferrexpo) і В’ячеслава Богуслаєва (Мотор Січ).



Нагадаємо:

Андрій Клюєв очолював Адміністрацію президента за часів Віктора Януковича, а його брат Сергій Клюєв — народний депутат чотирьох скликань Верховної Ради від Партії Регіонів.

Вони обоє оголошені у міжнародний розшук.